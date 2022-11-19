Названо число пострадавших при взрыве в жилом доме на Сахалине
Губернатор Сахалина Лимаренко: один человек пострадал при взрыве в жилом доме в ТымовскомСюжетВзрыв газа в жилом доме:
Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в поселке городского типа Тымовское на Сахалине. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.
Ранее Лимаренко заявил о разборе завалов после взрыва жилого дома в Тымовском. «Есть пострадавшие, им будет оказана вся необходимая помощь», — указал он.
Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Тымовском произошел днем субботы, 19 ноября. В результате взрыва обрушились все пять этажей подъезда дома.