Названо число пострадавших при взрыве в жилом доме на Сахалине

Губернатор Сахалина Лимаренко: один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Тымовском

Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в поселке городского типа Тымовское на Сахалине. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Ранее Лимаренко заявил о разборе завалов после взрыва жилого дома в Тымовском. «Есть пострадавшие, им будет оказана вся необходимая помощь», — указал он.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Тымовском произошел днем субботы, 19 ноября. В результате взрыва обрушились все пять этажей подъезда дома.