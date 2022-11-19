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06:15, 19 ноября 2022Россия

Названо число пострадавших при взрыве в жилом доме на Сахалине

Губернатор Сахалина Лимаренко: один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Тымовском
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Telegram-канал Mash

Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в поселке городского типа Тымовское на Сахалине. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Ранее Лимаренко заявил о разборе завалов после взрыва жилого дома в Тымовском. «Есть пострадавшие, им будет оказана вся необходимая помощь», — указал он.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Тымовском произошел днем субботы, 19 ноября. В результате взрыва обрушились все пять этажей подъезда дома.

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Марина Совина
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