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06:26, 19 ноября 2022Россия

Один человек погиб в результате взрыва в доме на Сахалине

Один человек погиб в результате взрыва в доме в Тымовском на Сахалине
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Telegram-канал Mash

Один человек погиб в результате взрыва в пятиэтажке в поселке городского типа Тымовское. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

«На данный момент 1 погибший и 1 пострадавший. Человека достали из-под завалов и транспортировали в операционную», — указал глава региона. Лимаренко также сообщил, что на месте ЧП развернуто несколько операционных, на смену заступают дополнительные бригады хирургов.

По информации 112, жертвой происшествия стал мужчина, его личность сейчас устанавливается.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Тымовском днем субботы, 19 ноября. В результате взрыва обрушились все пять этажей подъезда дома.

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Марина Совина
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