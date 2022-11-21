Глава МАГАТЭ отметил осведомленность Путина положением дел на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси удивился уровнем осведомленности Путина о ситуации на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил удивление осведомленностью президента России Владимира Путина о происходящем на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он рассказал в интервью телекомпании CBS.

Во время беседы главу МАГАТЭ спросили, осведомлен ли российский лидер о происходящем на ЗАЭС. На это Гросси ответил: «Безусловно».

Он знает об этом каждую деталь, что меня удивило Рафаэль Гросси генеральный директор МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что президент России «весьма подробно осведомлен не только о структуре самой станции», но также о доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии. «Это объект, который он знает очень хорошо», — заключил он.

Обстрелы ЗАЭС продолжаются

В интервью Гросси вновь указал на проблему продолжающихся обстрелов. Гросси также рассказал, что когда миссия МАГАТЭ приближалась к последнему украинскому блокпосту, рядом раздалась «довольно сильная стрельба». Он выразил мнение, что это была попытка остановить экспертов МАГАТЭ.

Гросси отметил, что ситуация в районе Запорожской АЭС «беспрецедентна во многих отношениях». Он подчеркнул, что вероятность ядерной катастрофы по-прежнему существует. Кроме того, в подобных условиях повышается риск человеческой ошибки.

И вот почему я настаиваю на создании защитной зоны. В сущности, это означает «не атакуйте станцию» Рафаэль Гросси генеральный директор МАГАТЭ

Ранее Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. По его словам, последние новости, поступившие от команды экспертов агентства, крайне тревожны — в частности, на площадке станции произошли крупные взрывы, что совершенно неприемлемо. До этого он уже выражал опасения, что ситуация на Запорожской АЭС выйдет из-под контроля из-за продолжающихся обстрелов и регулярных перебоев с внешним питанием.

МАГАТЭ и Россия

Гросси также поделился впечатлениями от работы на Запорожской АЭС. Он признался, что были районы, в которых специалисты миссии были ограничены. В частности, их не пустили в диспетчерскую. «Но все, что нам нужно было увидеть, мы смогли увидеть», — заявил глава агентства.

Ранее совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию покинуть Запорожскую АЭС. Соответствующая резолюция была представлена Канадой и Финляндией. Проект одобрили 24 из 35 стран, входящих в совет управляющих.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы продолжить общение с МАГАТЭ по вопросам ЗАЭС. Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал позорной резолюцию МАГАТЭ с призывом к России покинуть Запорожскую АЭС. По его словам, в МАГАТЭ, по всей видимости, забывают, что АЭС находится на территории Запорожской области, которая является полноправным субъектом России.

Российские войска заняли территорию Запорожской АЭС в марте. Сама станция и ближайший город Энергодар продолжают подвергаться регулярным обстрелам. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.