В Запорожье ответили на резолюцию МАГАТЭ по АЭС

Рогов назвал позорной резолюцию МАГАТЭ с призывом к России покинуть Запорожскую АЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал позорной резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с призывом к России покинуть Запорожскую АЭС. Об этом пишет РИА Новости.

«Принимая подобную позорную и политически мотивированную резолюцию, МАГАТЭ превращается в недееспособную структуру, которая разменяла свою компетенцию и профессионализм в угоду западным политическим интересам», — подчеркнул Рогов.

По его словам, в МАГАТЭ, по всей видимости, сознательно забывают, что АЭС находится на территории Запорожской области, которая является полноправным субъектом России. С таким же успехом, продолжил он, можно потребовать от президента Украины Владимира Зеленского отказаться от Ровенской или Хмельницкой АЭС, а США — от своих атомных станций, японцев — от Фукусимы.

Ранее совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призвал Россию покинуть Запорожскую АЭС. Как уточнили дипломатические источники, соответствующая резолюция была представлена Канадой и Финляндией. Проект одобрили 24 из 35 стран, которые входят в совет управляющих.