Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС из-за угрозы взрыва

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

По его словам, последние новости, поступившие от команды экспертов агентства, крайне тревожны — в частности, на площадке станции произошли крупные взрывы, что совершенно неприемлемо.

«Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить [обстрелы]. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем», — заявил Гросси. Он также призвал стороны конфликта согласовать и как можно быстрее ввести зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

18 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на призыв МАГАТЭ к России покинуть Запорожскую АЭС. «Мы продолжим наше общение с МАГАТЭ», — подчеркнул он. Резолюция, о которой идет речь, была представлена Канадой и Финляндией, проект одобрили 24 из 35 стран, входящих в совет управляющих.