Кремль отреагировал на призыв МАГАТЭ к России покинуть Запорожскую АЭС

Песков заявил о намерении России продолжить общение с МАГАТЭ по вопросам Запорожской АЭС

Российские власти продолжат общение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на призыв организации к России покинуть Запорожскую АЭС. Об этом пишет ТАСС.

«Мы продолжим наше общение с МАГАТЭ», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию покинуть Запорожскую АЭС. Как рассказали дипломатические источники, соответствующая резолюция была представлена Канадой и Финляндией. Проект одобрили 24 из 35 стран, входящих в совет управляющих.

В свою очередь, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал позорной резолюцию МАГАТЭ с призывом к России покинуть Запорожскую АЭС. По его словам, в МАГАТЭ, по всей видимости, забывают, что АЭС находится на территории Запорожской области, которая является полноправным субъектом России.