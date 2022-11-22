Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказал о минусах брака с актрисой

Актер Виктор Логинов назвал одновременно даром и проклятием брак с Марией Гуськовой

Женившийся в 2020 году на артистке Марии Гуськовой актер Виктор Логинов назвал одновременно даром и проклятием брак с коллегой из-за того, что им приходится проводить вместе очень много времени. О минусах союза двух творческих людей он рассказал «Телепрограмме».

Как отметил звезда сериала «Счастливы вместе», они с женой прекрасно ладят, однако в последнее время из-за совместной работы им приходится проводить друг с другом очень много времени. Из-за этого он периодически устает от постоянного общения с ней. «Иногда хочется побыть одному. Встретиться с друзьями, поделать свои личные дела в одиночестве. Но через пару часов сам начинаешь себе места не находить. Как там Маша? Что она делает? Будто лишаешься чего-то очень важного: руки или ноги», — со смехом объяснил Логинов.

В то же время Гуськова как актриса с пониманием относится к трудностям, с которыми обоим приходится сталкиваться в карьере. По признанию Логинова, жена очень поддерживает его и даже часто «пинает» попробовать снять собственные проекты.

Ранее актер Виктор Логинов объяснил причину успеха ситкома «Счастливы вместе», в котором исполнил одну из главных ролей. По его словам, россияне полюбили сериал, так как жизнь его персонажей была похожа на жизнь многих граждан страны.