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10:33, 22 ноября 2022Россия

Госдума приняла заявление в связи с расстрелом российских военнопленных

Госдума приняла заявление в связи с расстрелом бойцами ВСУ российских военнопленных

Фото: Sputnik / Reuters

Депутаты Государственной Думы приняли заявление в связи с расстрелом бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских военнопленных. Об этом сообщает ТАСС.

Нижняя палата парламента призвала парламентариев мира осудить преступления Киева и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей, виновных в расстреле российских военнопленных.

Российские депутаты назвали произошедшее грубейшим нарушением Украиной Международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, а также международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

18 ноября были опубликованы видео с российскими солдатами, расстрелянными украинскими военными. Официальный представитель МИД Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных Вооруженными силами Украины.

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Сергей Истомин
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