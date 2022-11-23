В Полтавской области произошли взрывы

В Кременчугском районе Полтавской области произошли взрывы

В Кременчугском районе Полтавской области произошли взрывы. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент подробности не приводятся. 23 ноября в регионе объявили воздушную тревогу.

Сообщалось о предупредительных сигналах в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Тревога действовала на подконтрольной Украине части Запорожской и Херсонской области, а также в части Донецкой народной республики (ДНР). Позже воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Кроме того, стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье и предместьях Днепра. «Власти области заявили об угрозе ракетного удара», — отметило украинское издание «Страна.ua». Помимо этого, украинские средства массовой информации сообщили о взрывах в Одессе. В Киеве также произошли как минимум два взрыва. Конкретных данных о пострадавших или о месте случившегося пока нет.