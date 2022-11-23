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17:44, 23 ноября 2022Спорт

Клуб из Саудовской Аравии вновь предложил Роналду контракт на 240 миллионов евро

Саудовский клуб «Аль-Наср» предложил Роналду контракт с зарплатой в 240 миллионов евро

Фото: Darren Staples / Globallookpress.com

Португальский нападающий Криштиану Роналду вновь получил предложение от саудовского футбольного клуба «Аль-Наср». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, игрок может решиться на подписание контракта с командой. Отмечается, что текущее предложение близко к тому, что было ранее.

Летом 2022 года «Аль-Наср» предлагал Роналду соглашение с зарплатой в 242 миллиона евро за два года. Уточнялось, что португалец относился к такому варианту продолжения карьеры скептически, так как был настроен продолжить выступления в Европе, и позднее вернулся в «Манчестер Юнайтед».

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22 ноября МЮ официально объявил о расторжении соглашения с Роналду. Сообщалось, что контракт с португальцем разорвали по взаимному соглашению сторон. Ранее футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Дарья Коршунова
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