Клуб из Саудовской Аравии вновь предложил Роналду контракт на 240 миллионов евро

Саудовский клуб «Аль-Наср» предложил Роналду контракт с зарплатой в 240 миллионов евро

Португальский нападающий Криштиану Роналду вновь получил предложение от саудовского футбольного клуба «Аль-Наср». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, игрок может решиться на подписание контракта с командой. Отмечается, что текущее предложение близко к тому, что было ранее.

Летом 2022 года «Аль-Наср» предлагал Роналду соглашение с зарплатой в 242 миллиона евро за два года. Уточнялось, что португалец относился к такому варианту продолжения карьеры скептически, так как был настроен продолжить выступления в Европе, и позднее вернулся в «Манчестер Юнайтед».

22 ноября МЮ официально объявил о расторжении соглашения с Роналду. Сообщалось, что контракт с португальцем разорвали по взаимному соглашению сторон. Ранее футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.