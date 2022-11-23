Джонсон предложил передать Украине истребители времен Второй мировой

Джонсон в шутку предложил передать Украине истребители Spitfire для борьбы с дронами

Украина нуждается в артиллерии, вертолетах и самолетах для Военно-воздушных сил (ВВС) страны. Для борьбы с российскими дронами будет вполне достаточно и таких простых самолетов, как британские истребители Spitfire, которые использовались во времена Второй мировой войны. С таким предложением выступил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN.

«Британия уже передала Украины более современное артиллерийское вооружение, но, честно говоря, нам бы стоило передать им не только вертолеты, но и самолеты, которые могут летать достаточно быстро, чтобы уничтожать дроны. Для этого не нужны современные образцы — украинцам будет достаточно и истребителей Spitfire, [жаль] что мы их больше не производим», — в шутку предложил Джонсон.

В годы Второй мировой войны истребитель Spitfire был одним из самых массовых боевых самолетов антигитлеровской коалиции. Он стоял на вооружении более 30 государств, а за 10 лет производства (с 1938 по 1948 год) с конвейера сошло более 20 тысяч единиц. Некоторые машины использовались военными до середины 1950-х годов, однако на данный момент, как отмечает The Independent, в мире осталось лишь 44 годных к полету истребителя Spitfire.

Ранее Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2. Отмечается, что эти ракеты имеют лазерное наведение, а дальность их пуска в два раза выше, чем у предыдущей серии ракет. Количество переданных Украине ракет Brimstone-2 не раскрывается.