Россиянина осудили на 12 лет за совращение десятилетней сестры

В Крыму 25-летнего мужчину осудили на 12 лет за домогательства к десятилетней сестре

В Крыму суд приговорил к 12 годам лишения свободы 25-летнего мужчину за домогательства по отношению к десятилетней сестре. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») Уголовного кодекса России. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить 100 тысяч рублей моральной компенсации.

По данным ведомства, в мае фигурант лежал на кровати с маленькой сестрой. Там он начал приставать к девочке и совратил ее, нанеся психологическую травму. Отмечается, что россиянин признал вину.