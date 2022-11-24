Владелец «Манчестер Юнайтед» высказался об уходе Роналду из клуба

Владелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер назвал Криштиану Роналду великим игроком

Владелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер высказался об уходе португальского форварда Криштиану Роналду из команды. Его слова приводит Sky Sports.

«Я ценю все, что он сделал для клуба, и желаю ему удачи в будущем», — заявил Глейзер. Он назвал португальца великим игроком «Манчестер Юнайтед».

23 ноября стало известно, что Роналду вновь получил предложение от саудовского футбольного клуба «Аль-Наср». Игрок может решиться на подписание контракта. Отмечается, что обсуждаемые сейчас условия близки к тем, которые были заявлены ранее — 242 миллиона евро за два года.

22 ноября МЮ официально объявил о расторжении соглашения с Роналду. Сообщалось, что контракт с португальцем разорвали по взаимному соглашению сторон. Ранее футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Роналду выступал за МЮ с 2003-го по 2009 год, а затем вернулся в команду в 2021 году. Всего в составе клуба он провел 346 матчей, забил 145 голов, выиграл Лигу чемпионов и трижды стал чемпионом Англии.