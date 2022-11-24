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19:29, 24 ноября 2022Путешествия

Стюардесса в мини-юбке задрала ноги в кабине пилота и удивила пользователей сети

Фото стюардессы с задранными ногами в кабине пилотов удивило пользователей сети

Фото: @cabin._.love

Бортпроводница сфотографировалась в необычной позе на борту самолета и удивила пользователей сети. Снимок публикует аккаунт @cabin._.love, освещающий досуг членов экипажа в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фото стюардесса сидит в кресле в кабине пилотов, задрав ноги на панель рулевого управления. Для эффектного кадра она надела униформу, состоящую из красной мини-юбки и пиджака в тон. Свой образ девушка дополнила фиолетовым шейным платком и черными туфлями на высоком каблуке.

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Подписчики сообщества восхитились внешностью бортпроводницы в комментариях под постом. «Выглядите очень мило», «Влюбился в ваши невероятные ножки», «Так сексуально», «Вы так прекрасны», «Хотелось бы мне встретить таких стюардесс во время полета», «Какая вы горячая», — писали юзеры.

Ранее сообщалось, что британская стюардесса Алексия Грейс (Alexia Grace) уволилась из бюджетной авиакомпании Jet2 ради продажи голых фото и разбогатела. По словам 24-летней девушки, она бросила профессию бортпроводника из-за низкого заработка и начала продавать свои интимные фотографии и видео на платформе OnlyFans.

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Валентина Процкова
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