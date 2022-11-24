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02:39, 24 ноября 2022Мир

Посольство оценило планы ЦРУ вербовать граждан России

Посольство РФ назвало заявления ЦРУ о вербовке россиян подтверждением враждебности

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Заявления руководства Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США о поиске потенциальных агентов среди россиян подтверждают враждебный курс Вашингтона. На это в своем Telegram-канале указало посольство России в Вашингтоне.

В дипмиссии обратили внимание, что замглавы ЦРУ Дэвид Марлоу открыто заявил о намерении привлекать к сотрудничеству недовольных россиян. «У нас не было иллюзий по поводу антироссийской деятельности ЦРУ. То, что американские спецслужбы пытаются дестабилизировать обстановку в России и вмешиваются во внутренние дела, — известный факт», — заявили в посольстве.

Дипломаты добавили, что заявление Марлоу убеждает в том, что украинский кризис инспирирован Вашингтоном. Основной же задачей США видят нанесение России стратегического поражения в соответствии со своей новой стратегией по нацбезопасности.

Ранее Марлоу заявил о планах вербовать на службу граждан России, недовольных проведением специальной военной операции на Украине. «Мы ищем по всему миру российских граждан, которые испытывают от СВО отвращение, как и мы. Мы открыты к сотрудничеству», — заявил замглавы американской разведслужбы.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал не удивляться этому заявлению. По словам парламентария, США занимались этим и ранее. «В ЦРУ рассказали о работе, которую и так проводят всю жизнь», — объяснил он.

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Марина Совина
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