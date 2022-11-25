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16:46, 25 ноября 2022Интернет и СМИ

Сообщение об устроенной участником СВО стрельбе оказалось недостоверным

Информация о стрельбе, устроенной участником СВО в Крымске, не подтвердилась

Фото: Станислав Трифонов /« Лента.ру»

Сообщение о том, что участник российской спецоперации (СВО) на Украине устроил стрельбу на Кубани, оказалось недостоверным.

Публикации с аналогичным содержанием начали распространяться в украинских Telegram-каналах в ноябре. Одна из первых появилась в Telegram-канале «Цензор.НЕТ» 24 ноября.

В публикации сообщалось, что в городе Крымске Краснодарского края участник спецоперации открыл огонь на улице. Утверждалось, что в результате погибли пять человек.

Пост сопровождался двумя видео, на одном из которых, в частности, можно увидеть, как вооруженный мужчина идет по улице и несколько раз стреляет в человека. Жертва падает и остается лежать на земле. «Возможно, он считал, что Краснодарский край — это тоже Украина», — отмечается в подписи к роликам.

В действительности на кадрах запечатлен житель города Крымска Владимир Жиров. При этом, по данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, причина стрельбы никак не связана со спецоперацией и Украиной, передавало РИА Новости. Как заявили в ведомстве, причиной происшествия мог стать результат бракоразводного процесса, в котором участвовал злоумышленник. Согласно карточке гражданского иска, ранее в тот же день судья отказала мужчине в удовлетворении иска в споре о владении квартирой, писала «Российская газета».

Кроме того, следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю сообщало, что устроившему стрельбу Жирову было 66 лет. Таким образом, согласно действующему законодательству, он не мог состоять на воинской службе и принимать участие в российской спецоперации на Украине.

Также региональное управление МВД сообщало, что в результате стрельбы погибли четыре человека, в том числе сам злоумышленник, а не пять.

Публикация не получила охвата в российских СМИ и соцсетях.

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Варвара Кошечкина
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