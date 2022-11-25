Посол России в Японии стал замглавы российского МИД

Путин освободил от должности посла России в Японии Галузина и назначил его замглавы МИД

Президент России Владимир Путин освободил от обязанностей посла России в Японии Михаила Галузина и назначил его на должность замглавы МИД. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

«Назначить Галузина Михаила Юрьевича заместителем министра иностранных дел РФ», — говорится в тексте указа.

Ранее Галузин по случаю завершения своей миссии заявил о нежелании японской стороны возобновить прямое авиасообщение с Россией. По его словам, после начала специальной военной операции на Украине Япония фактически прекратила осуществлять прямые рейсы с Россией. Дипломат отметил, что российская сторона настроена на восстановление прямого авиасообщения, однако японские власти к этому не стремятся.

