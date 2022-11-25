Банкет Макрона расценили как сигнал для США

CCTV: встреча Макрона с европейскими предпринимателями стала четким сигналом для США

Банкет для европейских предпринимателей, устроенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, послужил четким сигналом для США о намерении Европы защищать свои национальные интересы и автономию. Такое мнение выразил автор материала для Центрального телевидения Китая (CCTV).

В статье говорится, что это был не просто ужин для представителей бизнеса, а «горькая попытка удержать их во Франции».

Европейские страны пытаются избавиться от своей привычки «плясать под дудку США» и ищут пути к стратегической автономии. Банкет в Елисейском дворце был четким сигналом China Central Television

Так, на фоне обеспокоенности Евросоюза из-за перемещения местных промышленных предприятий в США Макрон попытался послать бизнесменам сигнал: «оставайтесь, не надо уходить», поясняет CCTV.

При этом все больше европейских лидеров видят «истинный расчет США» в использовании кризиса на Украине для ослабления стратегической автономии Европы, а также в наживе на энергетическом кризисе и перемещении европейской промышленности.

Власти США объявили о субсидиях для производств

Опасения Макрона и Европы в целом связаны с американским пакетом субсидий и налоговых льгот на сумму 369 миллиардов долларов для поддержки зеленого бизнеса США. Закон должен вступить в силу 1 января и предусматривает сокращение налогов и льгот в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории США.

В Европе уверены, что закон побудит компании перевести инвестиции из Европы и будет поощрять людей «покупать все американское». Так, отмечают авторы, Германия уже «находится в состоянии открытой паники», поскольку несколько ее ведущих компаний в условиях роста цен на энергоносители сворачивают внутренние операции, чтобы инвестировать в другие страны.

Если эта размолвка сейчас выйдет из-под контроля, это приведет к торговой войне Politico

По словам исполнительного директора крупного норвежского предприятия по производству удобрений Yara International Свейна Торе Холсетера для The Wall Street Journal, производителям из Европы может быть трудно сохранять конкурентоспособность в условиях нынешних цен на газ и мер стимулирования, которые на сегодняшний день предлагается американским правительством.

В результате, по словам руководителей компаний, чаша весов все больше склоняется в пользу Соединенных Штатов — особенно для тех компаний, которые занимаются реализацией проектов по производству химикатов, аккумуляторов и другой энергоемкой продукции The Wall Street Journal

Европа пытается бороться с США

Обозреватели Ханс фон дер Бурхард и Клеа Колкатт в статье для издания Politico выразили мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц готовы прибегнуть к торговой войне с США в случае необходимости.

Олаф Шольц и Эммануэль Макрон достигли взаимопонимания в нескольких вопросах: нарастающей тревоги по поводу недобросовестной конкуренции со стороны США и потенциальной необходимости для Европы нанести ответный удар Politico

Отмечается, что, несмотря на разногласия, Макрон и Шольц придерживаются мнения, что Евросоюз (ЕС) должен будет принять меры в случае продвижения Вашингтоном Акта о снижении инфляции, подчеркивают обозреватели.

Первым ответным шагом ЕС может быть символический протест во Всемирной торговой организации, но столкновение может легко перерасти в тарифные битвы, отмечает Politico.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон прежде также заявлял, что Брюссель готов принять ответные меры в интересах собственных производителей.

Мы перечислили девять проблем и направили письмо касательно весьма конкретных пунктов, которые, на наш взгляд, противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО) Тьерри Бретон

По его словам, либо вопрос будет урегулирован, либо Брюсселю придется обратиться в ВТО и выступить с ответными мерами.