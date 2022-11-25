Банкет Макрона расценили как сигнал для США
Банкет для европейских предпринимателей, устроенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, послужил четким сигналом для США о намерении Европы защищать свои национальные интересы и автономию. Такое мнение выразил автор материала для Центрального телевидения Китая (CCTV).
В статье говорится, что это был не просто ужин для представителей бизнеса, а «горькая попытка удержать их во Франции».
Европейские страны пытаются избавиться от своей привычки «плясать под дудку США» и ищут пути к стратегической автономии. Банкет в Елисейском дворце был четким сигналом
Так, на фоне обеспокоенности Евросоюза из-за перемещения местных промышленных предприятий в США Макрон попытался послать бизнесменам сигнал: «оставайтесь, не надо уходить», поясняет CCTV.
При этом все больше европейских лидеров видят «истинный расчет США» в использовании кризиса на Украине для ослабления стратегической автономии Европы, а также в наживе на энергетическом кризисе и перемещении европейской промышленности.
Власти США объявили о субсидиях для производств
Опасения Макрона и Европы в целом связаны с американским пакетом субсидий и налоговых льгот на сумму 369 миллиардов долларов для поддержки зеленого бизнеса США. Закон должен вступить в силу 1 января и предусматривает сокращение налогов и льгот в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории США.
В Европе уверены, что закон побудит компании перевести инвестиции из Европы и будет поощрять людей «покупать все американское». Так, отмечают авторы, Германия уже «находится в состоянии открытой паники», поскольку несколько ее ведущих компаний в условиях роста цен на энергоносители сворачивают внутренние операции, чтобы инвестировать в другие страны.
Если эта размолвка сейчас выйдет из-под контроля, это приведет к торговой войне
По словам исполнительного директора крупного норвежского предприятия по производству удобрений Yara International Свейна Торе Холсетера для The Wall Street Journal, производителям из Европы может быть трудно сохранять конкурентоспособность в условиях нынешних цен на газ и мер стимулирования, которые на сегодняшний день предлагается американским правительством.
В результате, по словам руководителей компаний, чаша весов все больше склоняется в пользу Соединенных Штатов — особенно для тех компаний, которые занимаются реализацией проектов по производству химикатов, аккумуляторов и другой энергоемкой продукции
Европа пытается бороться с США
Обозреватели Ханс фон дер Бурхард и Клеа Колкатт в статье для издания Politico выразили мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц готовы прибегнуть к торговой войне с США в случае необходимости.
Олаф Шольц и Эммануэль Макрон достигли взаимопонимания в нескольких вопросах: нарастающей тревоги по поводу недобросовестной конкуренции со стороны США и потенциальной необходимости для Европы нанести ответный удар
Отмечается, что, несмотря на разногласия, Макрон и Шольц придерживаются мнения, что Евросоюз (ЕС) должен будет принять меры в случае продвижения Вашингтоном Акта о снижении инфляции, подчеркивают обозреватели.
Первым ответным шагом ЕС может быть символический протест во Всемирной торговой организации, но столкновение может легко перерасти в тарифные битвы, отмечает Politico.
Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон прежде также заявлял, что Брюссель готов принять ответные меры в интересах собственных производителей.
Мы перечислили девять проблем и направили письмо касательно весьма конкретных пунктов, которые, на наш взгляд, противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО)
По его словам, либо вопрос будет урегулирован, либо Брюсселю придется обратиться в ВТО и выступить с ответными мерами.