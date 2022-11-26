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07:55, 26 ноября 2022Мир

В США указали на проблемы из-за ломающейся на Украине артиллерии

NYT сообщила, что у Пентагона возникают проблемы из-за поломок артиллерии на Украине

Фото: US Marines / Reuters

Артиллерия, которую Украине поставляют США и другие западные партнеры Киева, часто ломается и выходит из строя, требуя починки, что становится значительной проблемой для Пентагона, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на официальных лиц в Соединенных Штатах и на Украине.

Отмечается, что ближайший пункт обслуживания и ремонта поврежденной техники находится в Польше, что вызывает недовольство Киева, поскольку объект находится в соседней стране, из-за чего увеличиваются сроки возвращения вооружений назад на фронт. По данным издания, восстановление сломанной в ходе боевых действий на Украине техники в настоящее время является приоритетной задачей европейского командования Министерства обороны США.

Автор статьи подчеркнул, что примерно треть поставленных западными странами Киеву гаубиц находится в непригодном для использования состоянии. Основной причиной их поломки называется слишком интенсивное применение техники.

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Помощь Украине

Киев постоянно получает военную, финансовую и гуманитарную помощь от своих союзников. Так, например, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что Украине передадут 10 беспилотных подводных аппаратов производства компании ECA Robotics Belgium, а также две мобильные лаборатории местного производства, которые пригодятся в зонах бедствия, где были разрушены больницы или родильные дома.

Эти дроны позволяют обнаруживать все подводные угрозы: как мины, так и шпионское оборудование. Это новые высокие технологии, которые окажут им значительную помощь. Бельгийская армия уже располагает такими аппаратами

Людивин Дедондерминистр обороны Бельгии

Посол США на Украине Бриджит Бринк, в свою очередь, сообщила, что Агентство по международному развитию США, которое входит в структуру Госдепа, прилагает большие усилия для того, чтобы помочь украинцам пережить холод зимой. Для этих целей жителям Украины были направлены электрогенераторы и теплые одеяла.

80генераторов

и 22,5 тысячи одеял были переданы Украине Агентством по международному развитию США

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Шантаж Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала действия президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в шантаже Запада. По ее словам, Зеленский находится за гранью контроля западных стран, лидеры которых пытаются продвигать ему свои интересы, однако он «вышел на какую-то неконтролируемую собственную орбиту».

Также дипломат напомнила о том, что Запад намерено замалчивает разные действия властей Украины и пообещала, что Россия продолжит доносить факты, касающиеся военных преступлениях Киева. Захарова выразила уверенность в том, что союзники Киева будут и дальше стараться не предавать огласке данные, которые идут вразрез их клятвам в приверженности свободе, демократии, миру и стабильности, распространяя вместо этого дезинформацию.

Наша работа делается еще более актуальной по продвижению всех этих материалов (о расстрелах украинскими солдатами российских военнопленных — прим. «Ленты.ру»), их сопровождению в международных организациях, презентации на международных площадках

Мария Захароваофициальный представитель МИД России
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Марина Совина
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