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02:50, 26 ноября 2022Россия

Путин заявил о неизменности планов по развитию России

Путин заявил, что Россия не меняет планов по развитию страны, экономики, социальной сферы
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с матерями военнослужащих, что страна не меняет своих планов по развитию государства, экономики и социальной сферы, несмотря на проведение специальной военной операции. Трансляция мероприятия опубликована на официальном сайте Кремля.

Мы же не меняем своих планов по развитию государства, по развитию страны, по развитию экономики, ее социальной сферы, по национальным проектам. У нас огромные, большие планы

Владимир Путинпрезидент России

Глава государства подчеркнул, что планы будут реализовываться как в рамках спецоперации, так и в трудовых буднях. Он напомнил, что залогом успехов является единство страны.

25 ноября Путин провел встречу с матерями военнослужащих. По словам президента, власти разделяют боль утраты с теми, кто потерял сыновей во время боевых действий. «Сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы вы чувствовали плечо рядом с собой», — добавил он.

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«Сегодняшние события — это путь к очищению и обновлению страны»

Путин заявил, что сегодняшние события являются путем к очищению и обновлению страны. По его словам, на рубеже 1990-2000-х годов казалось, что все будет хорошо, однако оказалось, что это не так.

Президент отметил, что России пришлось «жить и играть на какой-то чужой поляне», и даже с уровня главы государства «расчищать поляну» сложно.

Сегодняшние события — это путь к какому-то даже очищению и обновлению

Владимир Путинпрезидент России

Ранее Путин заявил, что Россией хотели управлять извне, что привело к нынешней ситуации, в том числе и специальной военной операции на Украине.

Россия добьется целей в спецоперации

Глава государства пообещал, что Россия добьется своих целей в ходе спецоперации. Он подчеркнул, что следует вместе действовать в направлении достижения результата.

А мы, вот как вы правильно сказали, как здесь все говорят, мы должны добиваться своих целей. И мы их добьемся. Вне всяких сомнений

Владимир Путинпрезидент России

Президент также заявил, что Россия на Украине воюет не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо. По его словам, были случаи, когда солдат Вооруженных сил Украины расстреливали перед строем, если те оставляли свои позиции в бою.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Воссоединение с Донбассом должно было произойти раньше

Президент полагает, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, тогда бы не было такого количества потерь среди мирных граждан.

По словам Путина, в 2014 году Москва еще не до конца ощущала настроения местных жителей, не было возможности полностью разобраться в происходящих в регионе событиях.

Исходили из того, что, может быть, удастся договориться и Луганск, Донецк — в рамках договоренностей, минских договоренностей, — все-таки смогут как-то воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли

Владимир Путинпрезидент России

Ранее президент России заявил, что противники пытаются обесценить действия Вооруженных сил России даже в информационном пространстве. По его словам, борьба идет в том числе и с помощью распространения информации. Например, считает президент, многое из публикуемого в информационной сфере побуждает к определенным действиям против тех, кто участвует в СВО.

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Марина Совина
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