Тарасова оценила боксерский бой между Загитовой и Бузовой

Тарасова заявила, что Бузова и Загитова хотят заработать денег на боксерском поединке

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила возможность проведения боксерского боя между олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тарасова обратила внимание, что Бузова и Загитова не увлекаются боксом, а лишь хотят заработать денег. «Пока я не верю. Поживем — увидим», — заявила она.

7 ноября промоутер Владимир Хрюнов рассказал «Матч ТВ» об организации боксерского поединка между Бузовой и Загитовой. По его словам, бой может состояться 9 марта. Поединок должен пройти в формате трех раундов по две минуты.

В сентябре 2021 года Загитова рассказала о том, что боялась брать интервью у Бузовой на съемках шоу «Ледниковый период». Она заявила, что даже путала имя певицы.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Она работает ведущей в телевизионном шоу «Ледниковый период». В июне спортсменка провела спарринг с олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым.