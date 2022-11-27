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07:00, 27 ноября 2022Спорт

В сборной Бразилии заявили о намерении сербских игроков травмировать Неймара

Marca: в сборной Бразилии считают, что сербские игроки намеренно травмировали Неймара
Неймар

Неймар. Фото: Amanda Perobelli / Reuters

В сборной Бразилии по футболу считают, что сербские игроки намеренно травмировали нападающего команды Неймара в матче первого тура ЧМ-2022. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, члены тренерского штаба бразильцев ожидали, что сербы попытаются также нанести повреждение хавбеку Винисиусу Жуниору. «Мы знаем, что соперники будут нацелены на них, и мы должны с этим справляться», – заявили специалисты.

25 ноября врач сборной Бразилии Родриго Лесмар рассказал, что у Неймара растяжение правой лодыжки. Позже было объявлено, что форвард пропустит оставшиеся встречи группового этапа со Швейцарией 28 ноября и Камеруном 2 декабря. В команде предполагают, что он восстановится к началу плей-офф турнира.

Бразилец получил травму 24 ноября в матче против Сербии. Соперники сфолили на нем девять раз — это самый высокий показатель за весь первый тур чемпионата. Футболист покинул поле на 79-й минуте встречи. Его команда победила со счетом 2:0.

Ксения Курашкина
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