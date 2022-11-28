Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:32, 28 ноября 2022Ценности

Эмили Ратаковски впервые появилась на публике с новым возлюбленным

Модель Эмили Ратаковски посетила волейбольный матч с новым возлюбленным Питом Дэвидсоном

Фото: Jamie Squire / Getty Images

Американская супермодель и дизайнер Эмили Ратаковски впервые официально появилась на публике с новым возлюбленным, комиком Питом Дэвидсоном. Их совместные фотографии публикует Daily Mail.

В воскресенье, 27 ноября, пара посетила волейбольный матч между командами Memphis Grizzlies и New York Knicks, который состоялся на стадионе Madison Square Garden в Нью-Йорке. На размещенных кадрах они запечатлены с кружками пива рядом с актером Беном Стиллером и певицей Джордин Спаркс. 29-летний Дэвидсон был одет в спортивный костюм из синего флиса и белые кроссовки, а 31-летняя Ратаковски — в коричневый пуховик, голубые джинсы и сапоги со змеиным принтом.

Ранее в ноябре очевидцы засняли встречу Ратаковски и Дэвидсона в Нью-Йорке, которая подтвердила их романтические отношения. На появившихся в сети снимках знаменитости были запечатлены в объятиях друг друга.

Летом 2022 года Эмили Ратаковски развелась с режиссером Себастьяном Бер-Макклардом из-за его измен. Они прожили в браке четыре года. В 2021-м родился сын Сильвестр Аполло.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В Германии заявили о подготовке США к конфликту с Россией на Украине
Молдавия расплатилась с «Газпромом» за осевший на территории Украины газ
Виктория Боня показала лицо без макияжа в честь дня рождения
Япония оснастит подлодки ракетами дальнего действия
В российском регионе второклассница умерла после катания на тюбинге
Футболисты сборной Бразилии подхватили вирус перед матчем чемпионата мира-2022
В Москве дети массово начали болеть гриппом и ОРВИ
Врач назвала неочевидные причины возникновения молочницы
Устроивший стрельбу в пермском вузе Бекмансуров признал иски потерпевших
Известному иранскому рэперу пригрозили смертной казнью за протесты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.