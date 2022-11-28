Эмили Ратаковски впервые появилась на публике с новым возлюбленным

Модель Эмили Ратаковски посетила волейбольный матч с новым возлюбленным Питом Дэвидсоном

Американская супермодель и дизайнер Эмили Ратаковски впервые официально появилась на публике с новым возлюбленным, комиком Питом Дэвидсоном. Их совместные фотографии публикует Daily Mail.

В воскресенье, 27 ноября, пара посетила волейбольный матч между командами Memphis Grizzlies и New York Knicks, который состоялся на стадионе Madison Square Garden в Нью-Йорке. На размещенных кадрах они запечатлены с кружками пива рядом с актером Беном Стиллером и певицей Джордин Спаркс. 29-летний Дэвидсон был одет в спортивный костюм из синего флиса и белые кроссовки, а 31-летняя Ратаковски — в коричневый пуховик, голубые джинсы и сапоги со змеиным принтом.

Ранее в ноябре очевидцы засняли встречу Ратаковски и Дэвидсона в Нью-Йорке, которая подтвердила их романтические отношения. На появившихся в сети снимках знаменитости были запечатлены в объятиях друг друга.

Летом 2022 года Эмили Ратаковски развелась с режиссером Себастьяном Бер-Макклардом из-за его измен. Они прожили в браке четыре года. В 2021-м родился сын Сильвестр Аполло.