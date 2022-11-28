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17:22, 28 ноября 2022Спорт

Карпин объяснил низкую результативность сборной России

Карпин объяснил низкую результативность сборной России нехваткой времени на подготовку

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил низкую результативность команды в товарищеских матчах нехваткой времени на подготовку. Его слова приводит «Чемпионат».

«Даже самой великой команде тяжело вскрывать насыщенную оборону. А тут сборная, которая собралась за два дня до матча», — сказал специалист. Он добавил, что игроки допускали ошибки в тактических перестроениях в матчах с Узбекистаном и Таджикистаном.

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20 ноября сборная России сыграла вничью 0:0 в товарищеской встрече с Узбекистаном. Карпин заявил, что команда боялась пропустить быструю атаку от соперника, поэтому старалась не терять мяч в центре поля. 17 ноября с без голов завершалась также игра россиян с футболистами из Таджикистана.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Ксения Курашкина
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