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17:46, 20 ноября 2022Спорт

Карпин прокомментировал безголевую ничью сборной России с Узбекистаном

Тренер Карпин заявил, что гол сборной России назревал во втором тайме матча с Узбекистаном

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал безголевую ничью команды в товарищеском матче с Узбекистаном. Его слова приводит «Чемпионат».

Тренер заявил, что команда боялась пропустить быструю атаку от соперника, поэтому старалась не терять мяч в центре поля. «Первый тайм мы больше приглядывались друг к другу. Во втором тайме все было неплохо. Гол назревал. А у наших ворот ничего не было», — рассказал он.

Матч между сборными России и Узбекистана прошел 20 ноября в Ташкенте. Встреча завершилась со счетом 0:0.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Анастасия Борисова
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