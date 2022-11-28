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19:09, 28 ноября 2022Интернет и СМИ

На Meta возложили многомиллионный штраф за утечку данных

Комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала Meta на 265 миллионов евро за утечку

Фото: Caspar Camille Rubin / Unsplash

Ирландская Комиссия по защите данных возложила на компанию Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) штраф размером 265 миллионов евро за утечку данных. О многомиллионном штрафе сообщается на сайте регулятора.

Штраф был назначен компании Meta Platforms Ireland Limited в результате расследования, которое комиссия инициировала в апреле 2021 года. Оно касалось появления в открытом доступе массива личных данных пользователей запрещенной в России соцсети Facebook, принадлежащей корпорации.

Помимо этого, Meta обязали принять меры для исправления ситуации. Отмечается, что в ходе расследования комиссия сотрудничала со всеми другими органами надзора в ЕС по защите данных и они согласились с решением регулятора.

Как уточняет Reuters, смягчающими факторами при вынесении решения стали меры, уже принятые компанией. Общая сумма штрафов, которые Комиссия по защите данных назначила Meta, достигла почти одного миллиарда евро, заявляет агентство.

Ранее сообщалось, что в Турции Meta оштрафовали на 18 миллионов долларов. Причиной стало нарушение закона о конкуренции.

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Маргарита Щигарева
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