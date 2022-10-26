Турция оштрафовала Meta на 18 миллионов долларов
Турция оштрафовала американскую компанию Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) на 18 миллионов долларов за нарушение закона о конкуренции. Об этом сообщает NTV.
По данным телеканала, корпорация нарушила статью 6 Закона №4054 «О защите конкуренции». Рассмотрев дело, антимонопольный совет принял решение, что платформы Facebook, Instagram (обе соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и мессенджер WhatsApp затруднили работу сервисов-конкурентов, действующих на рынках персональных соцсетей и дисплейной рекламы в интернете.
В результате Meta обязали выплатить штраф в размере 346 миллионов лир (18,6 миллиона долларов).
11 октября стало известно, что Росфинмониторинг включил корпорацию Meta в перечень террористов и экстремистов. Как пояснил сенатор Андрей Клишас, это решение никак не повлияет на российских пользователей соцсетей Meta, они не нарушают закон.
Тверской районный суд Москвы в марте признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. Также судом были запрещены принадлежащие компании соцсети Instagram и Facebook. С заявлением о признании Meta экстремистской организацией в суд обратилась Генеральная прокуратура России.