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Россиянам рассказали о судьбе WhatsApp после внесения Meta в реестр террористов

Сенатор Клишас сообщил, что внесение Meta в реестр террористов не затронет WhatsApp

Фото: Артем Соболев / Globallookpress.com

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал россиянам о судьбе мессенджера WhatsApp после внесения компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) в реестр террористов. Это решение не накладывает никаких ограничений на использование мессенджера, сообщил сенатор в своем Telegram-канале.

«В отношении мессенджера WhatsApp никаких ограничений нет», — написал сенатор.

Ранее во вторник, 11 октября, стало известно, что Росфинмониторинг включил корпорацию Meta в перечень террористов и экстремистов. Как пояснил Клишас, это решение никак не повлияет на российских пользователей соцсетей Meta, они не нарушают закон.

Таганский районный суд Москвы в марте признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. Также судом были запрещены принадлежащие компании соцсети Instagram и Facebook. С заявлением о признании Meta экстремистской организацией в суд обратилась Генеральная прокуратура России.

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Денис Савосин
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