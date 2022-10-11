Россиянам рассказали о судьбе WhatsApp после внесения Meta в реестр террористов

Сенатор Клишас сообщил, что внесение Meta в реестр террористов не затронет WhatsApp

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал россиянам о судьбе мессенджера WhatsApp после внесения компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) в реестр террористов. Это решение не накладывает никаких ограничений на использование мессенджера, сообщил сенатор в своем Telegram-канале.

«В отношении мессенджера WhatsApp никаких ограничений нет», — написал сенатор.

Ранее во вторник, 11 октября, стало известно, что Росфинмониторинг включил корпорацию Meta в перечень террористов и экстремистов. Как пояснил Клишас, это решение никак не повлияет на российских пользователей соцсетей Meta, они не нарушают закон.

Таганский районный суд Москвы в марте признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. Также судом были запрещены принадлежащие компании соцсети Instagram и Facebook. С заявлением о признании Meta экстремистской организацией в суд обратилась Генеральная прокуратура России.