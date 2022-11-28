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12:01, 28 ноября 2022Спорт

Рудковская рассказала об ошибке при мобилизации мужа Липницкой

Яна Рудковская заявила, что муж Юлии Липницкой Тарасенко не попадал под волну мобилизации

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Руководитель академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская рассказала об ошибке при мобилизации мужа олимпийской чемпионки по фигурному катанию Юлии Липнцикой Владислава Тарасенко. Ее слова приводит Sport24.

«Он не подпадал под эту волну, это была ошибка. Ты можешь отказаться либо согласиться. Он мог опротестовать, он не служил, был только в спортроте. Но решил выполнить свой долг», — заявила Рудковская. Она подчеркнула, что в академии поддерживают Липницкую.

21 ноября стало известно, что Тарасенко получил повестку и явился в военкомат. Он проходит подготовку на полигоне в подмосковном Алабино. Спортсмен был призван в армию около месяца назад.

В июле 2020 года Тарасенко и Липницкая стали родителями. Тарасенко тренировался у Алексея и Татьяны Мишиных, а также Этери Тутберидзе. В 2015 году он выиграл финал Кубка России среди юниоров. Спортсмен завершил карьеру в 2017 году и стал работать тренером.

Андрей Стрельцов
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