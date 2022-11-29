Япония откажется от пацифизма из-за украинского и тайваньского кризисов

WSJ: население Японии поддерживает милитаризацию страны из-за Китая и Украины

Население Японии, которое было привержено идеям пацифизма и отказа от войны как средства решения конфликтов, сейчас поддерживает милитаризацию страны и существенное увеличение трат на оборону из-за украинского и тайваньского кризисов. Об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal (WSJ).

«Начало СВО России на Украине шокировало [японскую] общественность, твердо приверженную послевоенной системе международного права, основанной на Уставе ООН. Поддержка Китаем российского вторжения ошеломила японских наблюдателей и убедила их в опасности нападения Китая на Тайвань. Уже более 60 процентов японцев поддерживает увеличение расходов», — говорится в материале.

Обозреватели газеты также отметили, что даже умеренные японские политики-центристы, ранее избегавшие риторики о «китайской угрозе», отказались от своих идей и теперь откровенно говорят о необходимости противодействия Китаю и защите Тайваня, ведь следующей целью Пекина могут стать японские острова японского архипелага близ Окинавы.

Ранее правительство Японии и правящая партийная коалиция начали обсуждение возможности увеличения среднесрочных бюджетных расходов на оборону до отметки свыше 40 триллионов иен, что эквивалентно 287,5 миллиарда долларов. Уточняется, что до конца 2022 года властям Японии необходимо представить три обновленных документа в сфере обороны: стратегию национальной безопасности, нормы программы национальной обороны и среднесрочную программу обороны.