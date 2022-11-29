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16:24, 29 ноября 2022Экономика

Ненефтегазовые доходы российского бюджета сократились

Силуанов заявил, что ненефтегазовые доходы бюджета России снизились почти на 4 процента

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Ненефтегазовые доходы бюджета России сократились почти на четыре процента по итогам девяти месяцев 2022 года, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

Снижение в первую очередь связано с изменением импортных поставок и налоговой базы, пояснил он. Силуанов добавил, что санкции не повлияли на исполнение российского бюджета, все обязательства выполняются. Бюджет в январе-сентябре был исполнен с профицитом около 200 миллиардов рублей, или 0,2 процента ВВП.

Доходы составили 19,7 триллиона рублей за девять месяцев, отметил глава Минфина. Рост доходов в основном произошел за счет нефтегазовых доходов, которые выросли более чем на 37 процентов, подытожил министр.

До конца года правительству необходимо потратить более 5 триллионов рублей, сказал также Силуанов. Он отметил, что речь идет о меньших объемах, чем в аналогичный период годом ранее, но «значительных». По словам министра, уровень исполнения расходов бюджета в январе-сентябре выше показателей 2021-го года, но по «отдельным позициям» необходимо ускорить темпы.

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Платон Щукин
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