Силуанов рассказал о необходимости потратить 5 триллионов рублей до конца года

Силуанов сообщил, что до конца года нужно исполнить 19% годовых расходов бюджета

До конца года правительству необходимо потратить более пяти триллионов рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Его выступление на заседании правительства цитирует РИА Новости.

«За оставшийся месяц нам предстоит исполнить значительный объем расходов: это более чем 5,5 триллиона рублей, или почти 19 процентов объема расходов», — уточнил министр.

Он сообщил, что речь идет о меньших объемах, чем за аналогичный период годом ранее, но «значительных». По его словам, уровень исполнения расходов бюджета в январе-сентябре выше показателей 2021-го года, но по «отдельным позициям» необходимо ускорить темпы.

В конце сентября Силуанов сообщил, что в 2022 году дефицит бюджета может превысить ожидаемые 0,9 процента ВВП. По состоянию на 1 ноября сохранялся небольшой профицит. В следующем году, согласно утвержденному проекту, бюджет будет закрыт с дефицитом в размере 2,9 триллиона рублей, или 2 процента ВВП.