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07:05, 30 ноября 2022Из жизни

Мужчина пожаловался на бутылку в заднем проходе после нападения грабителей

Daily Mail: в Венесуэле грабители вставили бутылку в задний проход 79-летнего мужчины

Фото: Shutterstock

Жителю города Пало-Негро, Венесуэла, понадобилась медицинская помощь из-за бутылки, которая застряла в его заднем проходе после нападения грабителей. Об этом сообщает Daily Mail.

79-летний мужчина обратился в больницу и пожаловался, что в его дом ворвались трое злоумышленников. Они хотели ограбить его, но не смогли найти ничего ценного. Данный факт их так разозлил, что в отместку они вставили ему в задний проход пивную бутылку. Вытащить ее самостоятельно венесуэлец не смог.

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Врачи сделали пострадавшему рентген и обнаружили, что в его прямой кишке действительно находится пивная бутылка, помещенная туда горлышком вперед. После постановки диагноза мужчину перевели в другую больницу и экстренно прооперировали.

Ранее сообщалось, что врачи в индийском округе Ганджам, штат Одиша (Орисса) извлекли из заднего прохода пациента стальной стакан диаметром около восьми сантиметров и длиной около 15 сантиметров. Сосуд оказался в прямой кишке мужчины после вечеринки: по-видимому, его вставили туда пьяные собутыльники.

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Алиса Дмитриева
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