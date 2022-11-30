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11:58, 30 ноября 2022Силовые структуры

Главный инженер российской больницы стал фигурантом дела о взятке

В Челябинске главного инженера больницы заподозрили в получении взятки в 2,3 млн рублей

Кадр: УФСБ России по Челябинской области

В Челябинске главного инженера одной из больниц областного центра и индивидуального предпринимателя подозревают в коррупции. Об этом в среду, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, с 2021 по 2022 год сотрудник медучреждения получил взятку от бизнесмена в размере 2,3 миллиона рублей. За это он должен был утвердить завышенные объемы по утилизации и вывозу жидких отходов.

Отмечается, что выявить преступление удалось сотрудникам УФСБ. По факту произошедшего возбуждено дело в соответствии со степенью участия каждого по части 6 статьи 290 («Получение взятки»), части 5 статьи 291 («Дача взятки») и части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. На данный момент решается вопрос об аресте фигурантов.

Ранее стало известно, что МВД возбудило дело в отношении главы автозавода в Ингушетии за махинации на 17 миллионов рублей.

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Екатерина Власова
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