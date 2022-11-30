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14:31, 30 ноября 2022Мир

Аудиенция Папы Римского закончилась выступлением акробатов из Кении

Папа Римский Франциск на аудиенции в Ватикане захотел посмотреть на циркачей из Кении

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Аудиенция Папы Римского Франциска завершилась акробатическим номером циркачей из Кении. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на паперти собора Святого Петра, где проходила всеобщая аудиенция понтифика, неожиданно для всех появились пять чернокожих циркачей-членов группы Black Blues Brothers, приехавших из Кении.

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Артисты, одетые в черные костюмы и шляпы, в течение нескольких минут выступали под аплодисменты понтифика, а потом подарили ему шляпу. В конце номера Франциск пожал гостям руки и сфотографировался с ними на память.

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Глеб Бажуткин
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