Киллер ОПГ «Уралмаш» выступил в суде по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга

Бывший киллер дал показания по делу экс-вице-мэра Екатеринбурга о покушении на бизнесмена

В Сысертском суде Свердловской области на процессе по уголовному делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева в качестве свидетеля выступил и дал показания бывший киллер ОПГ «Уралмаш» Игорь Сычев, отбывающий 15-летний срок за убийства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сычева вызвали на допрос адвокаты подсудимого, чтобы выслушать его экспертное мнение как специалиста по заказным убийствам по эпизоду о покушении на бизнесмена Максима Краснова, которое вменяется Контееву.

Следствие считает, что экс-вице-мэр вымогал у коммерсанта долю в компании «Урал», занимающейся растаможиванием фур с фруктами из Средней Азии, стоимостью 3,6 миллиона рублей. По версии обвинения, в апреле 2010 года Контеев отправил семь человек для убийства Краснова, которые на станции Большое Седельниково Сысертского района напали на бизнесмена и стали избивать его металлическими прутьями. На помощь Краснову прибежали родственники и спасли его.

За это нападение были осуждены криминальные авторитеты Олег Сухочев (Сухач) и Виктор Калин (Джигит). Следствие считает, что они выполняли указание Контеева, но и они, и Краснов это отрицают.

Сычев на суде заявил, что авторитеты не могли действовать по поручению «государева человека», которым был Контеев, занимавший пост вице-мэра. «Весь институт воров в законе нацелен на борьбу с властью в местах лишения свободы или на свободе. Понятийно правильный человек не может выполнять указы чиновника, иначе его статус может измениться. Чиновник — почти мент», — сказал он. Эксперт по убийствам также усомнился в версии обвинения, что семеро напавших на Краснова планировали с ним расправиться. «Всемером убивать не ездят», — заявил суду Сычев. По его словам, слишком много свидетелей, к тому же незачем избивать жертву, для убийства нужно от 10 до 20 секунд.