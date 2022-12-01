Посол США раскрыл отношение Вашингтона к дочери Ким Чен Ына

Посол США в Южной Корее: дочь Ким Чен Ына не вызывает особого беспокойства у Вашингтона

Дочь Ким Чен Ына, с которой северокорейский лидер недавно впервые появился на публике, не вызывает особого беспокойства у Вашингтона. Об этом на брифинге в Сеуле заявил посол США в Южной Корее Филип Голдберг. Его слова передает РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у посла, как в США относятся к тому, что дочь Ким Чен Ына вместе с отцом присутствовала на публичных мероприятиях — в том числе наблюдала за запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Также у посла спросили о позиции США по поводу возможного участия дочери северокорейского лидера в переговорах с Вашингтоном в будущем.

«Я был бы более обеспокоен самим пуском МБР, чем присутствием там этой дочери. Что касается будущих переговоров, насколько мне известно, ей всего десять лет, поэтому нет нужды обсуждать это сейчас. Но мы очень активно выступаем за гендерное равенство», — отметил Голдберг.

В середине ноября лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике с дочерью Ким Джу Э. Вместе с отцом она наблюдала за пуском МБР типа «Хвасон-17».

В конце ноября Ким Чен Ын появился с дочерью на публике во второй раз. Вместе они встретились с северокорейскими военнослужащими, техническими специалистами и учеными, которые работали над запуском МБР типа «Хвасон-17».