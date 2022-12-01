В ОП России назвали недопустимыми двойные стандарты в международном наблюдении

В Общественной палате назвали недопустимыми двойные стандарты в международном наблюдении

Круглый стол Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием поддержал резолюцию о необходимости выработки общих подходов в организации и подготовке независимых международных наблюдателей. В документе говорится о недопустимости двойных стандартов в международном наблюдении за выборами и важности обмена лучшими электоральными практиками на мировом уровне. Документ одобрили представители российского общественного наблюдения и МПА СНГ.

В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты РФ и общественных палат субъектов РФ, работавшие в 2022 году в мониторинговых миссиях за рубежом, представители ЦИК России и МПА СНГ, участвовавшие в мониторинге выборов в разных странах, а также эксперты в сфере электоральных процедур.

«Еще на форуме «Сообщество» появилось решение серьезно увеличить активность в сфере международного наблюдения и предложить другим странам мира ознакомиться с нашим опытом. С учетом высоких демократических стандартов мы готовы проводить обучение для независимых наблюдателей стран-партнеров, в том числе на территории других государств», — заявил председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, открывая круглый стол Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием. Он предложил обсудить опыт, полученный наблюдателями в 2022 году в России и странах, пригласивших международные наблюдательские миссии.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов привел подробный анализ двойных стандартов «коллективного Запада» на примере выводов миссии международного наблюдения ОБСЕ. В частности, напомнил о промежуточных выборах в Конгресс США, которые продолжают преследовать скандалы. «Вместо заявленных 500 наблюдателей миссия БДИПЧ ОБСЕ направила в США всего 62 своих представителя. Общий состав миссии международных наблюдателей, таким образом, едва превысил 150 человек. При этом никаких нареканий выборы у миссии не вызвали, хотя в половину штатов их просто не пустили», — обратил внимание политолог. ОБСЕ, отметил он, также не удивили масштабы досрочного и почтового голосования, которое абсолютно бесконтрольно и открывает большие возможности для фальсификаций.

От вброса фейковой информации «коллективный Запад» перешел к прямому террору в отношении участников выборов. Об этом заявил первый заместитель председателя Координационного совета Александр Малькевич, рассказав об опыте наблюдения за голосованием на референдумах на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, Луганской и Херсонской областей. «Проводились обстрелы по местам проживания журналистов и наблюдателей, люди получили ранения и контузии. Все представители «цивилизованного Запада», которые приехали, имели возможность своими глазами увидеть, что референдумы проходят без нарушений. Те наблюдатели, кто это открыто заявил, в итоге остались в своих странах без работы и получали запреты на множество государственных услуг», — напомнил Малькевич, имея в виду случай с увольнением наблюдателей с их мест работы в Греции и Германии за открытое участие в наблюдении на освобожденных территориях.

Очевидно, что сейчас стоит говорить о противоборстве двух систем — объективного наблюдения в лице России и политике «двойных стандартов» в лице США и их адептов. В этом убежден председатель Общественной палаты Донецкой народной республики Александр Кофман. «Нам должно быть все равно, что считает о наших выборах Европа и Штаты. На мой взгляд, для наших противников нужно закрыть возможность международного наблюдения в России», — поделился мнением он.

Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин заявил, что вообще целесообразно пересмотреть отношения России с миссией БДИПЧ ОБСЕ: «Никакой пользы от членства в этой организации я не вижу». При этом Аничкин считает, что нужно продолжать активно участвовать в международном наблюдении, доводить объективную информацию до широких масс в разных странах. «Нам также предстоит подумать о формах участия наших наблюдателей в непризнанных странах», — подчеркнул он.

По итогам круглого стола была одобрена резолюция, декларирующая готовность участников совместно проводить обучение наблюдателей, обмениваться опытом и делиться практиками, а также возможность проводить взаимный онлайн-мониторинг выборов. «В работе международных миссий недопустимы двойные стандарты в оценке национального избирательного законодательства и практик организации выборов, явное и скрытое давление на участников со стороны их государств и международных организаций, на их профессиональную позицию. Государства, принимающие международные миссии, должны обеспечивать безопасность участников миссии и условия для их объективной и непредвзятой работы», — указывается в тексте резолюции.

Также в резолюции сказано: с учетом состоявшегося обсуждения в целях дальнейшего укрепления и совершенствования международного сотрудничества по вопросам наблюдения за электоральными процессами участники круглого стола рекомендуют:

• активизировать профессиональный диалог со всеми заинтересованными представителями зарубежных и международных некоммерческих и негосударственных организаций, чья профессиональная деятельность напрямую связана с электоральными вопросами и наблюдением за выборами;

• расширить практику обмена опытом по разнообразному спектру вопросов электорального мониторинга, отвечающих современным вызовам и возможностям организации избирательного процесса, включая дистанционные форматы;

• участвовать в выработке общих подходов в сфере организации и подготовки независимых международных наблюдателей с учетом региональной специфики и особенностей стран.