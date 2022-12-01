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14:51, 1 декабря 2022Из жизни

Девочка проглотила игрушечный шарик, едва не умерла и перенесла пять операций

Insider: 10-месячная девочка проглотила орбиз, перенесла пять операций и септический шок

Фото: Folichia Mitchell

10-месячная Кеннеди Митчелл из американского штата Мэн едва не умерла после того, как случайно проглотила игрушечный шарик. Об этом сообщает Insider.

Мать девочки, Фолиша, купила орбизы для одного из ее братьев. Шарики состоят из полимерных адсорбентов, впитывающих большое количество жидкости. В воде они увеличиваются в объеме примерно в 100 раз. Спустя несколько дней после покупки орбизов Кеннеди стала очень вялой и ее начало тошнить. Думая, что это может быть пищевая аллергия, Фолиша отвезла дочь в больницу. Результаты УЗИ показали, что в желудке Кеннеди находится шарик, которой вызвал закупорку кишечника.

Девочку перевели в другую больницу, где она перенесла операцию по удалению инородного предмета. Хирурги успешно извлекли шарик из желудка, однако состояние Кеннеди начало ухудшаться. У нее начался септический шок. Девочка перестала дышать самостоятельно, поэтому ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Хирурги провели вторую операцию, предположив, что в желудке находится еще несколько шариков, но ничего не обнаружили. «Врачи сказали нам, что собираются сделать все, что в их силах. Но они не были уверены, что Кеннеди выживет», — рассказывает Фолиша.

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Девочке становилось хуже, и все ее тело начало опухать. Потребовалась третья операция, в ходе которой врачам удалось откачать лишнюю жидкость из желудка ребенка, уменьшив давление на другие органы. «Мне казалось, что я умираю. Я держалась от минуты к минуте. Каждые полчаса я спрашивала себя: "Она еще жива?". Мир остановился», — вспоминает мать Кеннеди.

Операция прошла успешно, однако врачам пришлось удалить 15-сантиметровый участок тонкой кишки девочки. Вскоре Кеннеди перенесла еще две операции и, наконец, пошла на поправку. Девочка все еще находится в больнице, но в ближайшее время сможет вернуться домой.

Фолиша рассказала о произошедшем в социальной сети TikTok. Она уверена, что производители должны предупреждать, что игрушечные шарики могут вызвать закупорку кишечника, а это, в свою очередь, может привести к смерти. «Многие люди связались с нами, чтобы рассказать, что они выбросили орбизы или перестали их покупать», — утверждает женщина.

Ранее сообщалось, что в Австралии ребенок прожил несколько лет с игрушечным пластиковым цветком, застрявшим в его глотке. После того как хирурги извлекли игрушку, состояние мальчика улучшилось.

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Алиса Удовик
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