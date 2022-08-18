Мальчик несколько лет прожил с застрявшим в глотке пластиковым цветком

Nine News: в глотке мальчика из Австралии на несколько лет застрял пластиковый цветок

Ребенок из австралийского города Аделаида, штат Южная Австралия, прожил несколько лет с игрушечным пластиковым цветком, застрявшим в его глотке. Об этом сообщает Nine News.

Мальчик по имени Марли, которому сейчас восемь лет, с двух лет страдал от сильного кашля. Врач диагностировал у него астму и прописал аэрозоль для ингаляций, но кашель не слабел.

В последние два года юный австралиец не мог долго играть в футбол или баскетбол из-за проблем с дыханием. Кроме того, его начинало тошнить во время еды. «У нас было ощущение, что это никакая не астма, и мы хотели найти ответ», — заявил отец ребенка Джей.

В детской больнице Мельбурна обнаружили, что кашель вызывал пластиковый цветок, который много лет назад застрял в глотке мальчика. После того как хирурги извлекли игрушку, его состояние улучшилось.

Мать и отец Марли поблагодарили врачей, но призвали других родителей прислушиваться к своим инстинктам. «Мы бы не справились без больницы, но иногда нужно заставлять врачей делать немного больше», — сказал отец мальчика.

Ранее сообщалось, что жительница британского города Питерли случайно проглотила зонд длиной 15 сантиметров, предназначавшийся для теста на коронавирус. Пациентке экстренно провели операцию по удалению инородного предмета при помощи эндоскопа.