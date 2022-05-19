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Женщина проглотила 15-сантиметровый зонд для теста на COVID-19

The Mirror: британка проглотила зонд для теста на коронавирус длиной 15 сантиметров

Фото: Carl Recine / Reuters

Жительница британского города Питерли, графство Дарем, случайно проглотила зонд длиной 15 сантиметров, предназначавшийся для теста на коронавирус. Об этом сообщает The Mirror.

31-летняя мать-одиночка Бобби Ли чувствовала себя плохо после ночной смены и решила пройти домашний тест на COVID-19, но зонд застрял у нее в глотке. Она попыталась извлечь 15-сантиметровый предмет самостоятельно, но попытки не увенчались успехом. Тогда британка решила попробовать проглотить его.

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Несмотря на это часть зонда продолжала торчать из глотки. Женщине показалось, что она не может нормально дышать. В этот момент британка находилась дома с ребенком одна и запаниковала. «Я даже не позвонила в службу спасения, так как находилась одна с дочерью. Я просто прыгнула в машину и поехала в больницу. Я была в шоке и не знала, что произойдет, если я не смогу дышать», — рассказала пострадавшая.

Врачи заявили, что это первый подобный случай в их практике. Пациентке экстренно провели операцию по удалению инородного предмета при помощи эндоскопа. Сейчас ее здоровье восстанавливается. Британка подчеркнула, что зонд мог бы проткнуть кишечник, если бы попал туда.

Ранее сообщалось, что врач извлек случайно проглоченную зубную щетку из пищевода жительницы Тайваня, которая обратилась за медицинской помощью только после окончания рабочего дня. Врач извлек инородный предмет при помощи специального эндоскопического прибора.

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Алиса Дмитриева
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