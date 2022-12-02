В рядах ВСУ появился башкирский батальон «Башкорт»

WarGonzo: в составе ВСУ появился башкирский батальон «Башкорт»

В составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) появился так называемый башкирский батальон «Башкорт». Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале WarGonzo.

По данным канала, о создании военизированного подразделения в рядах украинской армии сообщил активист и основатель одноименного радикального движения «Башкорт» (организация признана экстремистской и запрещена в России) Руслан Габбасов.

Ранее в ноябре стало известно, что на Украине появился тюркский батальон «Туран». Созданное подразделение возглавил гражданин Киргизии Алмаз Кудабек оглы, участвующий в боевых действиях на украинской стороне с 24 февраля. В своем видеообращении он, в частности, заявил о «геноциде тюркоязычного народа» на Украине.