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21:22, 2 декабря 2022Бывший СССР

Восемь человек пострадали после взрыва гранаты в Одессе

RT: в центре Одессы из-за взрыва гранаты пострадали шестеро полицейских и двое гражданских

Фото: РИА Новости

В Одессе взорвалась граната, в результате произошедшего пострадали восемь человек, среди которых шестеро полицейских и двое гражданских. Их всех госпитализировали. Об этом сообщает Russia Today в своем Telegram-канале.

Взрыв произошел в центре украинского города. По данным пресс-службы полиции, патрульные полицейские остановили автомобиль на пересечении улиц Прохоровской и Мясоедовской, во время проверки которого обнаружили в багажнике взрывоопасные предметы. Согласно другой информации местных СМИ, гранату бросил мужчина, когда правоохранители попытались его задержать.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники. Детали и обстоятельства взрыва устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси постоялец отеля на проспекте Агмашенебели взорвал в номере ручную гранату. В результате он получил ранения и был доставлен в больницу. Взрывная волна также повредила окна в гостинице.

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Варвара Кошечкина
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