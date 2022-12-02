Лукашенко рассказал о несбывшейся из-за тещи мечте

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что теща отговорила его учиться на журналиста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мечтал получить высшее образование в сфере журналистики, но теща сумела его отговорить. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

По словам главы государства, в молодости он «не видел себя историком», на кого отучился впоследствии. Но мечта будущего президента о журналисткой карьере не сбылась.

«Теща заставила. Я хотел быть журналистом, на факультет журналистики готовился. Но теща сказала: "Нет, не надо! Ты будешь хорошим историком, иди сдавай экзамены". Ну ладно...» — рассказал Лукашенко.

При этом он добавил, что благодарен женщине за настойчивость, ведь выбранное образование позволило ему впоследствии заняться политикой.

Ранее Лукашенко предрек полное уничтожение Украины как государства в случае отказа Киева от мирных переговоров. Он заверил, что республике рано или поздно все равно придет принять дипломатическое решение.