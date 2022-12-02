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07:18, 2 декабря 2022Мир

Подача омаров на торжественный ужин Байдена и Макрона вызвала критику

WSJ: поданные на ужин Байдена и Макрона омары вызвали критику политиков и экоактивистов

Фото: Unsplash.com

Поданные на торжественный ужин президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона омары вызвали критику политиков и экоактивистов, об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что американская кухня славится омарами из штата Мэн, которые появились на столе у глав государств. Однако в настоящее время в штате ведутся споры о возможном вреде, который наносится оборудованием для промысла ракообразных гренландским китам. В ноябре сеть супермаркетов приостановила Whole Foods продажи омаров.

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Сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз задалась вопросом, почему мэнский омар недостаточно хорош для розничных продавцов морепродуктов, если 200 ракообразных были поданы к столу в Белом доме.

Организации по защите океана и его ресурсов также выразили недовольство. Один из руководителей группы Oceana Гиб Броган заявил, что для него стало шоком включение омаров в меню торжественного ужина. Он подчеркнул, что Байден мог выбрать более экологичные варианты, например, атлантические гребешки или креветки из Мексиканского залива.

Глава регионального промыслового хаба Билли Милликен подверг критике рецепт приготовления ракообразных. Он отметил, что их тушили в масле и подали с гарниром, хотя омара следует готовить на пару с добавлением небольшого количества воды, в идеале — морской из штата Мэн.

Ранее телеканал CNN подсчитал, что расходы Белого дома на торжественный ужин президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона составят 500 тысяч долларов.

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Марина Совина
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