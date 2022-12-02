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00:05, 2 декабря 2022Мир

Подсчитаны траты на торжественный ужин Байдена и Макрона

CNN: ужин президентов США и Франции Байдена и Макрона обойдется в полмиллиона долларов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Расходы Белого дома на торжественный ужин президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона составят 500 тысяч долларов, подсчитал телеканал CNN.

«Последние данные, которые у нас есть, — это полмиллиона долларов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в эту сумму входят не только дорогостоящие блюда, но и украшения, а также аренда посуды.

Ранее Макрон и Байден договорились, что США и Франция будут оказывать необходимую помощь Киеву столько, сколько необходимо. Франция и США намерены активизировать поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) и необходимого для восстановления энергетической системы оборудования. Страны будут координировать с партнерами помощь Киеву, в том числе в ходе международной конференции во французской столице 13 декабря.

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Марина Совина
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