Подсчитаны траты на торжественный ужин Байдена и Макрона

CNN: ужин президентов США и Франции Байдена и Макрона обойдется в полмиллиона долларов

Расходы Белого дома на торжественный ужин президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона составят 500 тысяч долларов, подсчитал телеканал CNN.

«Последние данные, которые у нас есть, — это полмиллиона долларов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в эту сумму входят не только дорогостоящие блюда, но и украшения, а также аренда посуды.

Ранее Макрон и Байден договорились, что США и Франция будут оказывать необходимую помощь Киеву столько, сколько необходимо. Франция и США намерены активизировать поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) и необходимого для восстановления энергетической системы оборудования. Страны будут координировать с партнерами помощь Киеву, в том числе в ходе международной конференции во французской столице 13 декабря.