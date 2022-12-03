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12:03, 3 декабря 2022Спорт

Минеев рассказал подробности перед отправкой в зону СВО

Боец MMA Минеев рассказал, что ждет приказ о распределении в часть для отправки в зону СВО
Владимир Минеев

Владимир Минеев. Кадр: Ушатайка / YouTube

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев рассказал, что ждет приказ о распределении в воинскую часть, чтобы после отправиться в зону проведения специальной операции (СВО) на Украину. Подробности приводит ТАСС.

«Я же доброволец, а не мобилизованный. Куда отправят? Кто вам такие вещи скажет? Жду, наверное, как и все, кто за мной следит. Кстати, спасибо им», — заявил спортсмен. Он признался, что находится в нормальном расположении духа.

25 сентября стало известно, что Минеев получил повестку. Он заявил, что пойдет в военкомат, так как относится к первой категории учета. Спортсмен подчеркнул, что, скорее всего, будет служить в разведке.

В октябре 2021 года Владимир Минеев победил нокаутом Магомеда Исмаилова в поединке на турнире AMC Fight Nights. Он удержал пояс чемпиона организации в среднем весе. Всего одержал 16 побед в MMA при единственном поражении и одной ничьей.

Андрей Стрельцов
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