Рогов сообщил, что союзные силы ударили по местам формирования группы «Сич» в Никополе

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что союзные силы нанесли артиллерийские удары по местам формирования усиленной тактической националистической группы «Сич — С14» (признана экстремистской и запрещена в России) в городе Никополь Днепропетровской области. Об этом он заявил ТАСС.

«Непосредственно сегодня прилетело по местам формирования тактической группы "Сич" и по позициям боевиков на берегу Днепра, с которых осуществлялся обстрел Запорожской АЭС», — указал Рогов.

Он пояснил, что «Сич» формируется в Никополе и представляет собой усиленную тактическую группу, которая «на очень высоком уровне» обеспечена вооружениями. По словам Рогова, группа готовится с целью начать наступление в Запорожской области при выравнивании погоды. «Когда будет сухо и ровная температура, а в ближайшие ночи будет до минус 6, что для наших краев достаточно холодно, распутица может закончиться», — добавил он.

3 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» также рассказал, что союзные силы нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на заводе «Запорожтрансформатор» в городе Запорожье.

Помимо того, Рогов заявил, что ВСУ показательно перебрасывают часть резервов с запорожского направления к городу Артемовску в Донецкой народной республике (ДНР). Однако на самом деле украинские военные продолжают наращивать группировку в районе Орехова, подчеркнул он.