Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:54, 3 декабря 2022Мир

Фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за заявления об Украине

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен подверглась критике за сравнение Украины с Ирландией
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: РИА Новости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась критике за сравнение конфликта на Украине с борьбой Ирландии за независимость от Британии. О том, что политик оказалась в центре скандала, сообщает портал Daily Mail.

По сообщению издания, свое заявление фон дер Ляейн сделала на заседании парламента в Дублине, которое было посвящено 50-летию членства Ирландии в Евросоюзе.

«Сегодня еще одна европейская нация борется за независимость. Конечно, Ирландия далеко от линии фронта в Украине. (...) Как и наши друзья в Восточной Европе, вы знаете, что на Украине поставлено на карту больше, чем будущее одной страны», — заявила она.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022

Заявления главы Еврокомиссии вызвали недовольство в Великобритании. Так, депутат Джейкоб Рис-Могг назвал высказывание фон дер Ляйен «недипломатичным, неразумным и неправильным».

Война Ирландии за независимость от Британской империи началась в 1919 году и длилась до 1921 года. Бойцы Ирландской республиканской армии захватили склады с оружием и получили контроль над большим числом графств региона. 6 декабря 1921 года Британия была вынуждена подписать англо-ирландский договор, согласно которому большая часть региона обретала независимость.

Вооруженный конфликт на востоке Украины, начался в апреле 2014 года после событий Евромайдана и вошел в новую фазу в 2022 году, когда Россия начала спецоперацию по защите республик Донбасса.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В Греции сошел с рельсов поезд с военной техникой НАТО
Ивлеева рассказала о желании уйти в монастырь
Макрон встретился с Илоном Маском
Автобус с пассажирами на скорости протаранил столб в российском городе
Раскрыты подробности о ЧП со взрывом газа в Астраханской области
Тишковец сообщил о редком атмосферном явлении в Москве
Власти Украины предложили снизить потолок цен на нефть в два раза
Минеев рассказал подробности перед отправкой в зону СВО
Германии предрекли новый миграционный кризис зимой
Американец напомнил полиции о себе под постом в соцсетях и был арестован
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.