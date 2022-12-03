Фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за заявления об Украине

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен подверглась критике за сравнение Украины с Ирландией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась критике за сравнение конфликта на Украине с борьбой Ирландии за независимость от Британии. О том, что политик оказалась в центре скандала, сообщает портал Daily Mail.

По сообщению издания, свое заявление фон дер Ляейн сделала на заседании парламента в Дублине, которое было посвящено 50-летию членства Ирландии в Евросоюзе.

«Сегодня еще одна европейская нация борется за независимость. Конечно, Ирландия далеко от линии фронта в Украине. (...) Как и наши друзья в Восточной Европе, вы знаете, что на Украине поставлено на карту больше, чем будущее одной страны», — заявила она.

Заявления главы Еврокомиссии вызвали недовольство в Великобритании. Так, депутат Джейкоб Рис-Могг назвал высказывание фон дер Ляйен «недипломатичным, неразумным и неправильным».

Война Ирландии за независимость от Британской империи началась в 1919 году и длилась до 1921 года. Бойцы Ирландской республиканской армии захватили склады с оружием и получили контроль над большим числом графств региона. 6 декабря 1921 года Британия была вынуждена подписать англо-ирландский договор, согласно которому большая часть региона обретала независимость.

Вооруженный конфликт на востоке Украины, начался в апреле 2014 года после событий Евромайдана и вошел в новую фазу в 2022 году, когда Россия начала спецоперацию по защите республик Донбасса.