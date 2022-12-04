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03:33, 4 декабря 2022Спорт

Страдающий от рака Пеле рассказал о лечении

Пеле заявил, что его лечение идет обычном режиме, и призвал болельщиков к спокойствию

Фото: Anindito Mukherjee / Reuters

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле рассказал, что проходит лечение в обычном формате, и призвал болельщиков к спокойствию на фоне сообщений о резком ухудшении его здоровья. Об этом он сообщил в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

82-летний экс-футболист поблагодарил медиков за оказанную помощь и заверил общественность, что он «силен и полон надежд». «Друзья мои, я хочу, чтобы все были спокойны и сохраняли позитивный настрой. Я сильно верю в бога, и каждое послание любви, которое я получаю от вас по всему миру, наполняет меня энергией», — написал Пеле.

Он также призвал всех следить за сборной его Бразилии на чемпионате мира по футболу.

Ранее агентство Reuters сообщило об ухудшении состояния Пеле. По информации издания, больше не помогает химиотерапия. Экс-футболисту оказывают паллиативную помощь.

30 ноября Пеле внепланово госпитализировали с общим отеком тела. У бразильца была обнаружена сердечная недостаточность и замечена спутанность сознания. Дочь экс-спортсмена Кели Насименту назвала госпитализацию плановой.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола.

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Марина Совина
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